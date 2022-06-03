تراجع في سعر الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، بشكل طفيف مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس.

وانخفضت أسعار الذهب بقيمة 2 جنيه للجرام، مقارنة بسعر أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم الجمعة، وجاءت على النحو التالي:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 675 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 868 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1013 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1158 جنيهًا للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 8104 جنيهات وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميا في تعاملات أمس الخميس، إلى نحو 1868 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.