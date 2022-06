شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة المالية هيرميس تنجح فى إتمام دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة «بروج» للبتروكيماويات فى سوق أبو ظبى للأوراق المالية بـ 2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (7.35 مليار درهم إماراتي) في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX). وتعد هذه الصفقة هي أكبر عملية طرح عام في تاريخ سوق أبو ظبي للأوراق المالية منذ الطرح العام لشركة أدنوك للحفر (ADNOC Drilling) الذي بلغ 1.1 مليار دولار أمريكي (4 مليار درهم إماراتي).

وقد قامت شركة بروج، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول البولي أوليفين المتقدمة، بطرح 3 مليار سهم – أو ما يعادل 10٪ من أسهمها - بسعر 2.45 درهم للسهم، وبقيمة سوقية قدرها 73.6 مليار درهم إماراتي (20 مليار دولار أمريكي).

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بهذه الصفقة – حيث تواصل الشركة دورها الاستباقي في فتح المجال أمام السوق الإماراتي وأسواق الشرق الأوسط بوجه عام عبر توجيه أنظار المستثمرين وتعزيز فرص الاستثمار. وأشار فهمي إلى أنه برغم التقلبات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، إلا أن أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها أحد أسواق الأسهم الواعدة، وذلك في ضوء الطروحات الأولية الناجحة التي شهدتها السوق خلال عام 2021، وهو ما انعكس في قدرتها على جذب شريحة واسعة من المستثمرين. وأضاف فهمي أن هذه الصفقة هي امتداد للسجل الحافل بالإنجازات الذي تنفرد به المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال في المنطقة والتي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التنافسية وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر شركة «بروج» إحدى الشركات الرائدة في العالم في توفير حلول مبتكرة ومتنوعة من مادة البلاستيك لقطاعات مختلفة مثل الزراعة والبنية الأساسية والطاقة والتغليف والسيارات والرعاية الصحية، وقد تأسست عام 1998 كشراكة استراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية ("أدنوك") وشركة بورياليس، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة بورياليس إيه جي، وهي شركة نمساوية لتصنيع الكيماويات والأسمدة. وتضم شركة «بروج» فريقًا يضم أكثر من 3100 موظف، فضلًا عن قاعدة عملاء تمتد إلى أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن ناحية أخرى، شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي طفرة في الربع الأول من عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، وفي مقدمتها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث ارتفع بنسبة 17٪ خلال تلك الفترة، فضلًا عن نمو رأس المال السوقي بأكثر من الضعف خلال عام 2021، إلى جانب ارتفاعه بنسبة 4.7٪ ليبلغ حوالي 1.79 تريليون درهم (487 مليار دولار أمريكي) بنهاية مارس من عام 2022. وفي ضوء صفقات الطرح العام التي يذخر بها سوق أبو ظبي للأوراق المالية، والتي تضمنت تسع صفقات في عام 2021 منفردًا مع توقعات بمزيد من الصفقات خلال العام الجاري، فمن المتوقع أن تنشط حركة التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية على المدى القصير.

ومن الجدير بالذكر، فقد نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس على مدار السنوات الماضية في إتمام مجموعة من أبرز الصفقات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شمل ذلك قيام القطاع بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لهيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي بقيمة 22.4 مليار درهم إماراتي، وصفقة الطرح العام لأسهم شركة «فرتيجلوب» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.9 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى صفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للحفر» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 4.0 مليار درهم إمارتي، وكذلك صفقة طرح أسهم شركة «الياه سات» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار درهم إمارتي. كما قام القطاع بدور مدير الطرح المشترك وضامن التغطية في صفقة الطرح العام لأسهم شركة «الخريف» لتنقية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية (تداول) بقيمة 144 مليون دولار أمريكي.

كما نجح القطاع في إتمام 41 صفقة خلال عام 2021، تنوعت ما بين صفقات أسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين والدمج والاستحواذ، وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت 7.9 مليار دولار. وبناءً على ذلك، حصدت المجموعة المالية هيرميس العديد من الجوائز التقديرية منها جائزة "أفضل بنك استثمار بالأسواق المبتدئة"، وجائزة "أفضل مؤسسة في إدارة صفقات أسواق الدين بأفريقيا" من مؤسسة «جلوبال فاينانس»، وكذلك جائزة "أفضل بنك استثماري في مصر" في استطلاع «أسيا موني»، إلى جانب جائزة "أفضل بنك استثمار في مصر" وجائزة "أفضل شركة لإدارة الأسهم في الإمارات" تحت رعاية المؤسسة الدولية «EMEA Finance».

ومن الجدير بالذكر، فقد تمكنت المجموعة المالية هيرميس القابضة من تحقيق معدلات نمو استثنائية في أسواق دولة الإمارات وذلك منذ دخولها في هذا السوق عام 2002، كما نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستضيف المجموعة المالية هيرميس سنويًا فعاليات مؤتمر "One on One Conference" بدول الإمارات العربية المتحدة، وهو المؤتمر الاستثماري الأكبر من نوعه في العالم، والذي يوفر فرصة فريدة من نوعها للمستثمرين للقاء ممثلي الشركات بالأسواق الناشئة والمبتدئة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول أبرز الموضوعات الرئيسية التي تشغل مجتمع الاستثمار الدولي والفرص والآفاق الواعدة التي تنبض بها الأسواق الرئيسية حول العالم.

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.