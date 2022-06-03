شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل‬: المحالج الجديدة تستوعب إنتاج القطن الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بالقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، أن استمرار تطوير المحالج والاسراع فى تشغيل 3 محالج جديدة فى الوجه البحرى بغرض استيعاب إنتاج القطن الموسم الجديد، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد 5 طن/ ساعة بإجمالي 200 ألف طن (حوالي 4 ملايين قنطار) ما يعادل ضعف الطاقة الإنتاجية للمحالج القديمة، لا سيما مع اقتراب الزراعات من نصف مليون فدان لأول مرة منذ نحو 15 عاما .

أضافت المصادر لـ"الخليج 365" إن محالج الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار ، ستكون جاهزة لاستقبال الاقطان الموسم الجديد ، بما يضمن جودتها وبهدف الحفاظ على سمعة القطن المصرى، لافتة إن ارتفاع سعر قنطار القطن الموسم الماضى ، ساهم فى زيادة المساحات .

وحول تسعير قنطار القطن، كشفت المصادر إن المزادات هى من تحدد السعر وفقا للأسعار العالمية واسترشادا بقطن البيما الأمريكى .

وارتفعت مساحات القطن لنحو 272 ألف فدان، حتى الأول من يونيو الجارى وفق بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برئاسة الدكتور محمد خضر ، وذلك فى 17 محافظة ومنطقة.