شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى التنمية 2022 لمجموعة البنك تحت شعار "ما بعد التعافى: الصمود والاستدامة".
وتشهد تلك الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك..
▪ الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظى البنك الإسلامي للتنمية،
▪ والاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات،
▪ والاجتماع السنوي الخامس عشر لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامى للتنمية،
▪ والجمعية العمومية الثانية والعشرين للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
▪ والجمعية العامة السابعة عشرة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
والمؤسسات الأخرى التي ستَعقِد جمعياتِها العامة على هامش هذه الاجتماعات السنوية، وهى:
▪ اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموى فى البلدان الأعضاء فى البنك الإسلامى للتنمية.
▪ واتحاد الاستشاريين من الدول الإسلامية.
▪ واتحاد المقاولين من الدول الإسلامية.
كما ستشهد الاجتماعات السنوية فى شرم الشيخ بعض الفعاليات المهمة، وهى
▪ منتدى القطاع الخاص، الذى سيجمع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم.
▪ والدورة السادسة عشرة للمنتدى العالمى للبنك الإسلامى للتنمية حول التمويل الإسلامى، التي تنعقد هذه السنة حول موضوع "الحد من الفقر عن طريق الابتكار الاجتماعى وريادة الأعمال الاجتماعية".
▪ ومنتدى البنك الإسلامى للتنمية بشأن القدرة على الصمود، الذي ينعقد حول موضوع "التعافي والتأهب والطريق إلى الاستدامة"؛
▪ واجتماع اللجنة العليا لصندوق العيش والمعيشة.
▪ واجتماع المجلس الأعلى لصندوق الأقصى.
▪ واجتماع لجنة إدارة صندوق الأقصى.