بعد وقف شهادة الـ18%.. البنك الأهلي يرفع أسعار الفائدة على الشهادات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البنك الأهلي المصري، الأربعاء، عن رفع أسعار الفائدة على الشهادات بنسبة 1 إلى 2%، تماشيا مع قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في الـ 19 من مايو الماضي بزيادة الفائدة على الإيداع والإقراض 2%.

وفيما يلي أسعار الفائدة على الشهادات، وفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلي:

الشهادات البلاتينية

- الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 14% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الشهادة البلاتينية أجل 5 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 12.25% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد المتغير: سعر الفائدة 11.5% حاليا ويصرف العائد شهريا، (يتحرك العائد على هذه الشهادة وفقا لتحركات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي).

شهادات الاستثمار

شهادة استثمار (أ) أجل 10 سنوات: سعر الفائدة 9.5% سنويا ويصرف العائد بشكل تراكمي أي مع نهاية أجل الشهادة.

شهادة استثمار أجل عام: سعر الفائدة 7.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

شهادة استثمار (ب) أجل عامين للعائد الثابت: سعر الفائدة 8% سنويا ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

شهادة استثمار (ب) أجل 3 سنوات: سعر الفائدة 10% سنويا ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

شهادة استثمار (ج) أجل الشهادة 20 عاما: سعر الفائدة (صفر) لا تقدم أي عائد نهائيا مقابل دخولها في سحب جوائز من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

شهادات الشركات

الشهادة الثلاثية للشركات: تتراوح بين 7.25% سنويا يصرف العائد شهريا، و7.5% سنويا يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و7.75% يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و8% سنويا يصرف تراكميا مع نهاية مدة الشهادة.

الشهادة أجل 5 سنوات للشركات: يتراوح العائد بين 6.75% سنويا يصرف العائد شهريًا، و7% سنويا يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و7.25% سنويا يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و7.5% سنويا يصرف سنويا.

وفي وقت سابق، أوقف بنكا الأهلي ومصر الشهادات ذات العائد المتميز بعائد 18%.

وقرر البنكان زيادة سعر عائد شهادة الثلاث سنوات لتصبح بعائد سنوي 14%؜ بدلاً من 11%؜ ويصرف العائد شهريًا، بحد أدنى للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وحققت شهادات الـ18% المستهدف منها بمبلغ حوالي 755 مليار جنيه لدى البنكين، حيث بلغت حصيلة شهادة الـ18%؜ مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلي المصري و240 مليار جنيه لدى بنك مصر منذ صدورها في 21 مارس حتى نهاية عمل اليوم الاثنين.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس أي بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%، و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.