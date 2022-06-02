شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 2-6-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.714 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.714 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 202.8 مليون ورقة مالية بقيمة 447.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.18%، والعرب على 9.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15.6 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 68.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 10007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12308 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4040 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2608 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3660 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 92 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.58%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.10%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.34%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.14%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 1.886 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.07%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.272 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.47%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 2.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.36%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.449 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.81%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.847 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.79%.

- البنك التجاري الدولي (مصر) بسعر إغلاق 40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.44%.