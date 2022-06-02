شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر البتكوين 0.6% مسجلة 29938 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين اليوم الخميس بعد تراجعها خلال الأيام السابقة، لتصل إلى مستوى المقاومة المقدرة بـ 30 ألف دولار للوحدة الواحدة الذي دارت حوله خلال الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكبر عملة رقمية في العالم ارتفعت بنسبة 6ر0% إلى 29938 دولار للواحدة الواحدة في تعاملات صباح اليوم بلندن، في حين ارتفع سعر العملة إيثر بنسبة 6ر1%. وجاء ارتفاع البتكوين متفقا مع ارتفاع أسعار الأسهم الأوروبية.

وتجاوز سعر العملة الرقمية لفترة قصيرة مستوى 30 ألف دولار بعد انهيار العملة الرقمية تيرا يو.إس.دي مما أدى إلى موجة بيع كثيفة في سوق العملات الرقمية أوائل أيار/مايو الماضي.

وسجلت البتكوين ارتفاعا بسيطا في بداية تعاملات الأسبوع حيث ارتفع سعرها إلى 32359 دولار يوم الثلاثاء المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع، مما منح الأسواق بعض الأمل.

في الوقت نفسه تراجع سعر سهم منصة سولانا للبيانات التسلسلية في ظل انهيار للشبكة قبل أن يتم إصلاحه فيما بعد. وتراجع سعر السهم اليوم بنسبة 6ر6% بعد تراجعه أمس بنسبة 11% أمس.