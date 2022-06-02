أخبار البورصة اليوم الخميس 2-6-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 2-6-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.714 مليار جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.714 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 202.8 مليون ورقة مالية بقيمة 447.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.18%، والعرب على 9.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15.6 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 68.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 10007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12308 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4040 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2608 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3660 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 92 شركة.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على شركة الحفر الوطنية قدره 10 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 27 والمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، منح شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مهلة أسبوع من تاريخ اخطارها للدعوة لانعقاد الجمعية على ان تنعقد خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ الدعوة، وذلك في ضوء قيام الشركة بالدعوة للجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ 21/5/2022 وتأجيل انعقاد الاجتماع الأول للجمعية نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني للمساهمين وكذلك عدم انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة لانعقاد نظرا لاعتذار أغلبية أعضاء المجلس عن الحضور.

أعلنت شركتا مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، شراء الأولى عدد 7.72 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الثانية 5 آلاف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شرك المشروعات الصناعية والهندسية 400 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5468 سهم، 8 آلاف سهم، 5 آلاف سهم، 8703 سهم، 412.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 89.5 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، مبيعات بلغت 383.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 297.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 10.1 مليون جنيه مقارنة مع 4.1 مليون جنيه.

وحققت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، صافي خسائر بمقدار 7.2 مليون جنيه، كما حققت أرباح بمقدار 375.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 إلى 30 أبريل عام 2022.

ابن سينا فارما

قالت شركة ابن سينا فارما، إن مجلس الإدارة وافق على شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر، وذلك من خلال السوق المفتوح، لدعم سعر سهم الشركة في البورصة، وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة وأدائها المستقبلي.