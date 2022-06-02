شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات واتصالات مصر توقعان اتفاقيات بـ17 مليار جنيه لتعزيز مستوى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر ست اتفاقيات تجارية واستراتيجية جديدة بين الطرفين، ويأتي ذلك في إطار سياسة التعاون المشترك التي تعمل على تعظيم مكاسب الشركتين وبما يدعم السوق المحلي ويضمن تطوير الخدمات المقدمة للمستهلك النهائي عبر أحدث الحلول التكنولوجية، وقع الاتفاقيات كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.

تضمنت الاتفاقيات تقديم المصرية للاتصالات مجموعة من خدمات البنية التحتية والإتاحة والصوت لشركة اتصالات مصر وذلك باستخدام أحدث التقنيات وبمستوى خدمات متميز بما يتيح لشركة اتصالات مصر تقديم خدمات مميزة لعملائها عبر شبكة الشركة المصرية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية.

تأتي على رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية تقدم بموجبها الشركة المصرية للاتصالات خدمات الربط المحلي والتراسل لشركة اتصالات مصر لمدة 10 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه مصري بما يغطي توسعات شركة اتصالات مصر الحالية والمستقبلية، وكذا اتفاقية توصيل مواقع المحمول عبر الألياف الضوئية، والتي من المتوقع أن تحدث طفرة في الخدمات التي تقدمها شركة اتصالات مصر لعملائها وخصوصاً خدمة نقل البيانات والانترنت بسرعات فائقة مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، والذى يعد تعاوناً جديدا بين الشركتين حيث ستقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الإتاحة بسعات كبيرة على الألياف الضوئية لمواقع المحمول بشبكة اتصالات مصر، ذلك بالإضافة إلى تعديلات على عدد من الاتفاقيات الأخرى.

كذلك فقد وقعت الشركتان تطويرا لاتفاقية التجوال المحلي التي تقدمها شركة اتصالات مصر للشركة المصرية للاتصالات بما يضمن زيادة أحجام الاستهلاك الخاصة بخدمات التجوال المحلي التي تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات على شبكة شركة اتصالات مصر بالعام 2022 والاتفاق على آليات أكثر مرونة وملائمة عند انتهاء الاتفاقية التي وقعتها الشركتين في وقت سابق من العام 2017.

وتعليقًا على هذا التعاون قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، "بتوقيع هذه الاتفاقيات مع شركة اتصالات مصر بما يعمل على تعميق التعاون المشترك ويحقق صالح عملاء الشركتين"، مضيفًا "استثمرنا بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للمصرية للاتصالات خلال السنوات الماضية ونعمل على تعظيم الاستفادة من هذا التطوير الذي يخدم جميع شركات الاتصالات في السوق المصرى".

وقال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي، لشركة اتصالات مصر، "الشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات، تأتي كدليل على ريادة ونجاح اتصالات مصر في مجال الإبداع والابتكار، وقيامها بدور مهم في قيادة المستقبل الرقمي في مصر، وأكد حرص شركة اتصالات مصر على ضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية لمواكبة الزيادة المستمرة والضخمة في معدلات استخدام البيانات في مصر، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء ويتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير سرعات الإنترنت.

وأضاف: "نهتم دائماً بتقديم خدمات متكاملة لعملائنا بأحدث وأفضل جودة، وذلك من خلال مواكبة تطور الأحداث العالمية وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة التي ظهرت في الأسواق العالمية، وخلال المرحلة القادمة ستنعكس تلك الاتفاقيات على الخدمات والعروض والمنتجات التي نقدمها لأول مرة في السوق المصرية".