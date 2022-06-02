شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النفط بعد قرار أوبك بلس زيادة إنتاجه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا ملحوظا في تعاملات مساء اليوم بعد موافقة وزراء الطاقة لدول تجمع أوبك بلس اليوم الخميس بزيادة إنتاجها من النفط بنحو 50% عن المعدل المتفق عليه، في خطوة أبقت على روسيا في قلب التجمع مع الاستجابة لضغوط الدول المستهلكة للنفط وبينها الولايات المتحدة من أجل زيادة الإنتاج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزراء التجمع الذي يضم 23 دولة اتفقوا على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا خلال الشهرين يوليو وأغسطس المقبلين، بعد زيادته بمقدار 432 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي.

ونقلت بلومبرج عن مشاركين في محادثات التجمع القول إن روسيا أعطت دعمها الكامل للخطة وانتهت المحادثات في زمن قياسي بلغ 11 دقيقة فقط.