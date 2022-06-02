وزير الطاقة

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وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك موضوعات الربط الكهربائي، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في هذه المجالات، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.وناقش الوزيران أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين البلدين لدعم استقرار السوق والمحافظة عليه، ودورهما الفاعل ضمن اتفاقية أوبك بلس.
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