شراكة استراتيجية بين «الاستثمار» والصناعة والثروة المعدنية

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وتؤطر الاتفاقية للعمل المشترك بين الوزارتين وتوحد الجهود بهدف تطوير وتسويق الاستثمارات وجذب المستثمرين في قطاع الصناعة والتعدين، حيث وقع الاتفاقية وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.وستعمل الاتفاقية على التعاون بإجراء التحليلات والدراسات الاقتصادية لسلاسل القيمة في القطاعات المستهدفة ومعالجة التحديات القائمة بما يضمن تنافسية القطاع عالمياً، كما ستعمل على حصر وتسويق الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة من خلال منصة «استثمر في السعودية».
ومن شأن الاتفاقية تيسير رحلة المستثمر في جميع الخطوات ورفع وعي المستثمر المحلي والأجنبي بمراكز الأعمال والخدمات المقدمة في مجالي الصناعة والتعدين، كما ستعمل على تعزيز وتنسيق جهود التواصل مع المستثمرين محليا ودوليا وتعيين ممثلين من وزارة الصناعة، بشقيها الصناعة والتعدين، لدى مراكز الخدمة الشاملة التابعة لوزارة الاستثمار.
وستعمل الاتفاقية على التعاون والمواءمة في إعداد ومراجعة اللوائح والأنظمة المتعلقة بتطوير الاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين، إضافةً إلى دراسة الممكنات لجذب ودعم المستثمرين والتنسيق والدعم في المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية تحت مظلة «استثمر في السعودية».
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لتحقيق مستهدفات وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في جذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاعات الاستثمارية من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية.
اتفاقية الشراكة تعمل على:
- تطوير وتسويق الاستثمارات وجذب المستثمرين في قطاع الصناعة والتعدين.
- إجراء الدراسات لسلاسل القيمة في القطاعات المستهدفة ومعالجة التحديات.
- تسويق الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة عبر «استثمر في السعودية».
- تيسير رحلة المستثمر ورفع وعي المستثمر المحلي والأجنبي بمراكز الأعمال.
- تعيين ممثلين من وزارة الصناعة لدى مراكز الخدمة الشاملة التابع للاستثمار.
- إعداد ومراجعة اللوائح والأنظمة لتطوير الاستثمار في قطاع الصناعة والتعدين.
- التنسيق في المؤتمرات المحلية والدولية تحت مظلة «استثمر في السعودية».
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