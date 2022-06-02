شكرا لقرائتكم خبر تفاهم مع نوفارتيس لإنشاء مراكز امتياز والتصنيع المحلي والوصول لـ75%بالتوطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الاستثمار، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة نوفارتيس، بهدف توسيع القدرات الصيدلانية للمملكة وتيسير أنشطة الاستثمار المحلي في المملكة في مجالات صناعة الخلايا والجينات ونقل التقنيات وتطوير البحوث السريرية.

وتتضمن مذكرة التفاهم، إنشاء مراكز امتياز محلية مع أبرز المراكز البحثية في المملكة، وتنفيذ خطة طويلة الأجل للتصنيع المشترك والوصول إلى 75% في نسبة التوطين، بالإضافة إلى الاعتماد على التوسع السريع لهذا القطاع في المملكة.

وحضر التوقيع وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي والرئيس التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي ومدير مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ماجد فياض والقائمة بالأعمال نائبة السفير السويسري لدى المملكة كاثرن بيولر، إضافة إلى عدد من ممثلي القطاع الحكومي و 13 ممثلا من شركة نوفارتيس من مديري تنفيذيين ورؤساء.

وقال الفالح: وزارة الاستثمار ملتزمة بضمان قدرة المستثمرين والمبتكرين على الوصول للفرص الاستثمارية، خصوصا في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وأضاف أنه مع استمرار المملكة في نهج التنويع الاقتصادي من خلال رؤية المملكة 2030، جعلت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المملكة وجهة جاذبة وتنافسية، حيث أصبحت ممارسة الأعمال التجارية أسرع وأسهل وأقل تكلفة بسبب السياسات والإصلاحات التنظيمية.

وأردف «نشجع المستثمرين للقدوم إلى المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، التي تدعمها بيئة أعمال جاذبة من خلال الإصلاحات المستمرة في السياسات والتشريعات».

من جهتها، قالت المشرف العام على قطاع التقنية الحيوية والرعاية الصحية في وزارة الاستثمار الدكتورة سارة الثاري «هذه الاتفاقية تعكس سيادة ثقة الشركات الرائدة عالميا في صناعة الأدوية والرعاية الصحية في الفرص المتاحة في المملكة والنمو المتسارع لقطاع التكنولوجيا الحيوية».

وأضافت «من خلال هذه الشراكات يمكننا تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية وتسخير الابتكار لتقديم رعاية صحية متميزة محلياً وفي المنطقة».

ويأتي توقيع المذكرة استكمالا لأهداف وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية وتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، إضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على الخدمات الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعمل على تعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة في إطار رؤيتها 2030».

المذكرة تتضمن:

إنشاء مراكز امتياز محلية مع أبرز المراكز البحثية في المملكة.

تنفيذ خطة طويلة الأجل للتصنيع المشترك والوصول إلى 75% في التوطين.

الاعتماد على التوسع السريع لهذا القطاع في المملكة.

نوفارتيس:

واحدة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات المصنعة للأدوية في العالم.

تصنع أدوية مثل كلوزابين وفولتارين وتجريتول و فوراديل وميفلونيد وديوفان وجليفيك وسيكلوسبورين وليتروزول وفيميتالين وديفيراسيروكس والكثير غيرها.

المقر الرئيس: بازل، سويسرا

التأسيس: 29 فبراير 1996

عدد الموظفين: 110,000 (2021)

الشركات الفرعية: ساندوز، Novartis Pharma K.K.