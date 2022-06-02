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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية للكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل بمقر الجامعة بالرياض في مجالات البحث العلمي والابتكار في مجالات الكهرباء والتحول الرقمي؛ للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للشركة، ودعما لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».

ومثل الشركة السعودية للكهرباء في توقيع المذكرة نائب رئيس أول لنشاط تقنية المعلومات والتحول الرقمي وكبير المهندسين بالإنابة المهندس خالد الغامدي ومن جانب الجامعة نائب الرئيس للبحث والابتكار والدراسات العليا الدكتور يوسف اليوسف.



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