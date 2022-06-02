شكرا لقرائتكم خبر 3.5 ملايين عامل عجز في الكوادر البشرية بمجال الأمن السيبراني عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف منتدى النمو الاقتصادي الذي عقدته الأكاديمية المالية بعنوان «الآثار الاقتصادية الوطنية للأمن السيبراني على المملكة»، أن العجز في الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني بلغ أكثر من 3.5 ملايين عالميا، مؤكدا أن المملكة أكثر حاجة للكوادر البشرية المؤهلة؛ نظرا للتحول الرقمي الكبير لدينا والتطور الهائل الذي تشهده المملكة، وبسبب كبر حجم سوق التقنية لدينا الذي يقارب 17% من حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يمثل تحديا للأمن السيبراني، مؤكدا أن الجهات الحكومية عملت عدة مبادرات لمعالجة هذه القضية، لذا على القطاع الخاص السعي لعمل مبادرات في هذا الجانب لسد تلك الفجوة في الكوادر البشرية.

وقدم المنتدى نصحه للشركات والمنظمات بأهمية وجود مختص في الأمن السيبراني مستشار إذا لم يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة مختص في التقنية أو الأمن السيبراني؛ لما في ذلك من دور كبير في تقليل المخاطر والاستجابة السريعة لمعالجة التهديدات السيبرانية، وبما يسهم في حماية مصالح المستثمرين في تلك الشركات.

ولفت إلى أن 85% من مشاكل الأمن السيبراني ناتج عن الأخطاء البشرية، ولتقليل هذه الأخطاء ننصح بأهمية نشر التوعية السيبرانية واستخدام التقنية لمنع الأخطاء البشرية وضرورة الفحص الوظيفي مع الكوادر البشرية قبل التعاقد وتطبيق الطبقات الدفاعية للحماية من الهجمات السيبرانية.

وأوضح المنتدى أنه يجب الموازنة بين التشريعات والحاجة إلى الابتكار، وذلك بالتعاون والتكامل مع المشرعين والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات ونماذج الأعمال المتطورة حاليا، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل فاعلة بين الجانبين واستمرار النقاش والحوار النشط في هذا الشأن.