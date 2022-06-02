3.5 ملايين عامل عجز في الكوادر البشرية بمجال الأمن السيبراني عالميا

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وقدم المنتدى نصحه للشركات والمنظمات بأهمية وجود مختص في الأمن السيبراني مستشار إذا لم يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة مختص في التقنية أو الأمن السيبراني؛ لما في ذلك من دور كبير في تقليل المخاطر والاستجابة السريعة لمعالجة التهديدات السيبرانية، وبما يسهم في حماية مصالح المستثمرين في تلك الشركات.ولفت إلى أن 85% من مشاكل الأمن السيبراني ناتج عن الأخطاء البشرية، ولتقليل هذه الأخطاء ننصح بأهمية نشر التوعية السيبرانية واستخدام التقنية لمنع الأخطاء البشرية وضرورة الفحص الوظيفي مع الكوادر البشرية قبل التعاقد وتطبيق الطبقات الدفاعية للحماية من الهجمات السيبرانية.
وأوضح المنتدى أنه يجب الموازنة بين التشريعات والحاجة إلى الابتكار، وذلك بالتعاون والتكامل مع المشرعين والقطاع الخاص ومقدمي الخدمات ونماذج الأعمال المتطورة حاليا، وذلك من خلال فتح قنوات تواصل فاعلة بين الجانبين واستمرار النقاش والحوار النشط في هذا الشأن.
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