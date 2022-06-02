شكرا لقرائتكم خبر توفير فرص عمل للكفاءات السعودية بمقر البنك الدولي في واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي (WBG) «برنامج زمالة الكفاءات السعودية»، لتوفير فرص عمل للكفاءات السعودية في مقر المجموعة في واشنطن، أو في أي من المكاتب التابعة لها حول العالم.

ويهدف البرنامج إلى تحديد وتنمية وتطوير الكفاءات وبناء مهارات الكفاءات السعودية الشابة في المجالات الفنية ذات الأهمية للتنمية المستدامة، إضافة إلى زيادة تمثيل المملكة في مجموعة البنك الدولي، ليستفيد المرشحون من الاندماج في بيئة عمل دولية، والتدريب أثناء العمل، والاطلاع والتعلم من أفضل الممارسات الدولية.

ووقع اتفاقية إطلاق البرنامج عن وزارة المالية مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، وعن مجموعة البنك الدولي المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبو سليمان.

وقال مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية «يسعدنا إطلاق هذا البرنامج بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي التي تتمتع بعقود من الخبرة في مجال التنمية المستدامة، وتمتلك مجموعة فريدة من الخبرات الفنية نظرا لعملها الواسع في مجموعة متنوعة من القضايا في مجال التنمية»، مضيفا أن هذا البرنامج يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز قدرات المواهب الشابة محليا وعالميا وضمان تأهيلها لوظائف المستقبل».

يذكر أن البرنامج يقدم فرصة فريدة للكفاءات المؤهلة ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية عبر المشاركة في وضع حلول لبعض تحديات التنمية الأكثر إلحاحا في العالم، وستشمل هذه الفرص العمل مع الحكومات، ومجموعات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم، وستتطرق إلى مجالات التنمية المتعددة مثل تقديم المشورة بشأن السياسات والاستراتيجيات، وأيضا تحديد وإعداد وتقييم والإشراف على مشاريع التنمية، كما سيساعد هذا البرنامج المواهب السعودية على بناء قدراتهم الفنية وإعدادهم لتولي مناصب قيادية في المنظمات الدولية والإقليمية.