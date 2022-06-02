«التحلية» تدشن نظام الذكاء الاصطناعي وتطلق 7 منصات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نظام الذكاء الاصطناعي، في ختام أعمال مؤتمرها «الابتكار يقود التحلية» الذي نظمته بالشراكة مع منظمة التحلية العالمية IDA، كما أطلقت مجموعة من المنصات والتطبيقات في سياق استراتيجية المؤسسة لتسخير تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في عملياتها المتعددة، وتطبيق مبدأ منظومات إنتاج ونقل ذكية، واستدامة وكفاءة الأعمال ومواكبة الثورة الصناعية وتمكين الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت «التحلية» 7منصات ذكية، شملت «المنصة المتكاملة لإدارة الأمن والسلامة الذكية SSS»، و»المنصة المتكاملة للتشغيل والصيانة الذكية SOM»، و»المنصة المتكاملة للمنشآت الذكية SC»، و»المنصة الذكية المتكاملة لإدارة المستودعات SWM»، ومنصة المشاريع الذكية SPM، والمنصة المتكاملة للمحاكاة ثلاثي الأبعاد VXP، والمنصة المتكاملة للدرونز DP.

وسلطت الجلسة الختامية الضوء على دور أنظمة الأغشية المتكاملة في تعزيز قدرة تحلية المياه في المملكة والاتجاهات المستقبلية لصناعة التحلية، مشددين على أهمية رسم خارطة طريق واضحة لتطويرها بما يضمن استدامتها وموثوقيتها، مستعرضين دور أنظمة الأغشية المتكاملة في تعزيز قدرة تحلية المياه.

وركزت جلسات اليوم الختامي على رسم خارطة الطريق للابتكار في صناعة تحلية المياه، مسبوقة بالعروض التقديمية التي تناولت أحدث الاتجاهات المستقبلية، والأفكار الملهمة في هذا الجانب، فيما ناقشت جلسة «الاتجاهات المستقبلية لتقنية تحلية المياه» أبرز التوجهات الحديثة لتطوير هذه الصناعة مستقبلا.

وناقش المشاركون «فلسفة تصميم تقنية التناضح العكسي منخفضة الطاقة وذات موثوقية عالية»، وجلسة أخرى عن «تحلية المياه الخضراء» واستخدام التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة في تطوير صناعة التحلية والاستفادة من كنوزها، كما تم استعراض تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي للدائرة المغلقة (closed circuit ) لتحسين نسبة الاستخلاص وخفض الطاقة.

وأقيمت عدد من ورش العمل على هامش الجلسات، بينها ورشة الذكاء الاصطناعي والابتكار في تحلية المياه برئاسة رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المھندس عصام البيشي.

ونظمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة زيارة خاصة للمشاركين في المؤتمر إلى «وحدة إنتاج المغنيسيوم في الشعيبة» التي تعد أول منظومة تجارية في العالم باستخدام تقنية النانو للاطلاع على هذه التقنية الابتكارية الواعدة، وزيارة أخرى لمنظومة إنتاج رابغ المرحلة 4 برعاية «شركة أكوا باور».

وعرض المشاركون -الذين يمثلون أكثر من 20 دولة- عددا من الابتكارات والمبادرات والأفكار العلمية لتطوير صناعة التحلية خلال الورش والعروض التي تستهدف خفض الاستهلاك ورفع الكفاءة وتمكين الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.

7 منصات ذكية:

