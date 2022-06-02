تفاهم بين «الصناعة» وتحلية المياه لدعم المحتوى المحلي

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وتهدف المذكرة إلى التعاون في عدد من المجالات منها: التعاون لدعم الاستثمار الصناعي في قطاع تحلية المياه وتقديم التدريب المتخصص من الأكاديمية السعودية للمياه لعدد من المهندسين ومنسوبي القطاع الصناعي، والإسهام في مبادرة برنامج توطين حلول الصناعات المتقدمة، وتعزيز المحتوى المحلي، وتعظيم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة حسب اختصاص الطرفين، والمشاركة في تطوير سياسة البيانات المفتوحة للمؤسسة، بالإضافة إلى مجالات أخرى تضمن تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين.وتسعى المذكرة إلى رفع التنسيق المشترك بين القطاعات الحكومية وبناء الشراكات الاستراتيجية؛ لتحقيق المصالح المشتركة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين كخيارين استراتيجيين؛ لتنويع الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات الصناعية والتعدينية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي المحلي والدولية، وزيادة قيمة المحتوى المحلي، ودعم المنتجات المصنعة في المملكة.
أبرز مجالات التعاون:
- دعم الاستثمار الصناعي في قطاع تحلية المياه
- تدريب منسوبي الصناعة في الأكاديمية السعودية للمياه
- الإسهام في برنامج توطين حلول الصناعات المتقدمة
- تعزيز المحتوى المحلي
- تعظيم الفرص الاستثمارية في الصناعة
- تطوير سياسة البيانات المفتوحة للمؤسسة
- تبادل الخبرات والمعارف
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