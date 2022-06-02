شكرا لقرائتكم خبر عن طريق طلاب الهندسة نحو القيادة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة بناة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة بُناة مصر الرقمية، وهي مبادرة فريدة من نوعها أطلقتها الوزارة، وتم الإعلان عنها خلال افتتاح رئيس الجمهورية لعدد من المنشآت التعليمية في سبتمبر 2020 وتندرج مبادرة بُناة مصر الرقمية تحت محور "بناء الإنسان المصرى" وهو أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 5 أسئلة عن المبادرة.







2- كم تبلغ تكلفة المشاركة بالمبادرة؟ 2- كم تبلغ تكلفة المشاركة بالمبادرة؟ ج- المبادرة هي منحة مجانية تقدم لألف طالبٍ متفوقٍ سنويًا من خريجي كليات الهندسة أقسام حاسبات أو الكترونيات أو اتصالات أو طبية أو كليات حاسبات ومعلومات أو كليات علوم رياضة قسم حاسب آلي، والذين سيتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة ليبدأ إعدادهم بصفتهم كوادر شابة في عدة مجالات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية.

1- ما هي أهمية مبادرة بناة مصر الرقمية؟ج- تسعى مبادرة بُناة مصر الرقمية إلى تمكين الجيل القادم من الشباب المصري خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.

علاوة على ذلك سيتم إلحاقهم ببرنامج تدريب خاص بتنمية المهارات القيادية والإدارية والذي من شأنه إعداد قادة مؤهلين للعمل في الهيئات المسئولة عن تحويل مصر إلى دولة رقمية من الطراز الأول، وسيتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات في عملية التعلم ومن خلال تواجد الطلبة في حرم جامعي متطور مواكب في إمكانياته لأحدث الجامعات الذكية.





4- ما هي الشركات التي تتولى تنفيذ المبادرة؟ج- تُنفَذ المبادرة بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات الدولية المتخصصة في المجالات التقنية الحديثة وشركات محلية وعالمية عاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية، إذ تمنح تلك الجامعات العالمية شهادة الماجستير التقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو شهادة الماجستير المهني طبقاً للشهادة التي تقدمها الجامعة.

أما فيما يخص دور الشركات فإنها تقوم بالعديد من الأنشطة، منها عقد ورش عمل تطبيقية في المجالات التكنولوجية المختلفة والمساهمة في إثراء العملية التعليمية وتوفير دورات تدريبية لتطوير مهارات الطلاب ومنحهم شهادات عملية معتمدة بعد استيفائهم التدريب، كما يحصل كل طالب على شهادة في مهارات القيادة والإدارة وشهادة إجادة اللغة الإنجليزية من شركات عالمية متخصصة.





5- ما هي معايير القبول بالمبادرة؟ج- استيفاء جميع شروط التقديم.

اجتياز جميع اختبارات القبول بنجاح.

اجتياز المقابلات الشخصية.

استيفاء شروط القبول بالجامعة الدولية التي سيتم التحاق الطالب بها.

وبعد انتهاء مدة المنحة وإتمام الطلاب لمشاريع التخرج والتي سيتم تنفيذها في أحد المشاريع القومية العملاقة أو مشاريع الشركات العالمية أو باعتبارها مشاريع تأسيس شركة ناشئة، وبعد حصولهم على كافة الشهادات المذكورة، يكونون بذلك مؤهلين على أعلى مستوى للعمل في مشروعات التحول الرقمي ودعم بناء مصر الرقمية أو للعمل في كبرى الشركات التكنولوجية المصرية والعالمية أو في مجال البحث والتطوير بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.