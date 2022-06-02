شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك التجارى الدولى يتحدث لـ"الخليج 365" عن عمليات التحول الرقمى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش التغطية التي يجريها الخليج 365 لاجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، أجرى تليفزيون الخليج 365 لقاءًا خاصًا مع شريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى بمصر، والذى أدار جلسة "عصر التكنولوجيا المالية".

تحدث سامي عن عمليات التحول الرقمي الناجحة ودورها فى دعم الاقتصاد والتحديات المتوقعة للتحول الرقمي الناجح للاقتصاد بأكمله، والأدوار التي يجب أن تلعبها الجهات الفاعلة المختلفة (العامة والخاصة) فى عملية التحول الرقمى، والأدوات المختلفة للشمول المالي وكيف تساعد في تحقيق النمو المستدام والشامل.

كما طالب المشاركون بضرورة الاهتمام بوضع اللوائح المالية المناسبة للتعامل مع كافة المستجدات والتطورات باعتبارها عنصراً مهماً للغاية، مما يفرض علينا ضرورة الاستعداد لتنظيم النواحى المختلفة وتغذيتها في النظام القائم بالفعل.

وناقشت الجلسة عدداً من عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية لبعض الدول، بحضور كل من رئيس هيئة الخدمات المالية في كازاخستان، وشركة فيزا العالمية. كما تحدث كل من مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصري – التكنولوجيا المالية والإبداع، وكذلك ممثلون عن البريد المصري ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية مصر، وشركة كليكت للتكنولوجيا المالية مصر، وصندوق Nclude Fintech Fund.

كما طالب المشاركون بضرورة الاهتمام بوضع اللوائح المالية المناسبة للتعامل مع كافة المستجدات والتطورات باعتبارها عنصراً مهماً للغاية، مما يفرض علينا ضرورة الاستعداد لتنظيم النواحي المختلفة وتغذيتها في النظام القائم بالفعل.