شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب بدعم تراجع الدولار وبيانات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مع تلقيه دعما من انخفاض الدولار وبيانات تظهر ارتفاع وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش زاد سعر الذهب 1.2 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1867.60 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما قفزت في وقت سابق لأعلى مستوى في أسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1870.20 دولار للأوقية. وتراجع الدولار 0.5 بالمئة، بعدما ارتفع أمس لأعلى مستوى في أسبوع.