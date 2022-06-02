شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة الدولة عام 2020/2021 بنسبة 73.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، نشرة الإسكان فى مصر، خلال عام 2020 / 2021، وأهم مؤشراتها بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 336.3 ألف وحدة عام 2020/2021 باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه مقابل 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرها 79 مليار جنيه بنسبة ارتفاع فى الوحدات قدرها 73.1٪ والاستثمارات قدرها 90.1٪.

وجاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 169.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 50.3% يليه الإسكان المتوسط بعدد 123.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.8% ويليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 17.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 5.1%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 26.3 اًلف وحدة بنسبة قدرها 7.8% من الإجمالى العام عام2020/2021 .

وتم تنفيذ عدد 166.5 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومي/العام/ أعمال عام) عام2020/2021 بنسبة 49.5% من الإجمالى العام مقابل 85 ألف وحدة عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 96% .

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 104.7 ألف وحدة بنسبة 62.9% يليه الإسكان المتوسط بعدد 47.7ألف وحدة بنسبة 28.6% , ثم الإسكان الفاخر بعدد 14.1 الف وحدة بنسبة 8.5%من إجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام ).

و جاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الاولى بعدد 70.6ألف وحدة بنسبة 42.4 % يليها محافظة الجيزة بعدد 38.8 ألف وحدة بنسبة 23.3% ومحافظة اسيوط فى المرتبة الاخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.03% من إجمالى (القطاع الحكومى/العام/أعمال عام).

و تم تنفيذ عدد 169.8 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2020/2021 بنسبة 50.5% من الإجمالى العام مقابل 109.3 ألف وحدة عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 55.4 % .

وجاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 64.4 ألف وحدة بنسبة 37.9% يلية الإسكان المتوسط بعدد 76.0 ألف وحدة بنسبة 44.8% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 17.1 ألف وحدة بنسبة 10.1% ثم الإسكان الفاخر بعدد 12.2 الف وحدة بنسبة 7.2% من إجمالى القطاع الخاص .

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بعدد 42.4 ألف وحدة بنسبة 24.9% يليها محافظة المنوفية بعدد 25 ألف وحدة بنسبة 14.7% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 100 وحدة بنسبة قدرها 0.06 % من إجمالى القطاع الخاص.

وبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعى ( المليون وحدة )453.6 الف وحدة منفذ منهم 78.4 ألف وحدة عام 2020/2021 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.3 ألف وحدة بنسبة 1.7٪ بإستثمارات قدرها 180.0 مليون جنيه، مديريات الإسكان 12.2 ألف وحدة بنسبة 15.5٪ باستثمارات قدرها 1827.8 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 64.9 ألف وحدة بنسبة 82.8٪ باستثمارات قدرها 13389.2 مليون جنيه.

وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 37.7 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 9000 وحدة عام 2020/2021، كان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغ 6096 وحدة بنسبة 67.7٪ وأقل عدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 144 وحدة بنسبة 1.6٪ من الإجمالى.

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 37.9 الف وحدة منفذ منهم 32.7 ألف وحدة عام 2020/2021، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة السادس من أكتوبر حيث بلغ 14.4 ألف وحدة بنسبة 44.1٪ وأقل عدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 576 وحدة بنسبة 1.8٪ من الإجمالى.

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع الطابع الحديث ( الإسكان المتوسط) 6872 وحدة منفذ منهم 2496 وحدة عام 2020/2021، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة حدائق اكتوبر حيث بلغ 2496 وحدة بنسبة 36.3 ٪ من الإجمالى.

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع جنة مصر ( إسكان فاخر) 15 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 9480 وحدة عام 2020/2021، كان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغ 8184 وحدة بنسبة 86.3٪ وأقل عدد وحدات بمدينة دمياط الجديدة حيث بلغ 120 وحدة بنسبة 1.3٪ من الإجمالى عام 2020/2021.

المشروعات التى تمت بالمدن الجديدة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بلغ إجمالى عدد الوحدات المنفذة 3921 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة بإستثمارات قدرها 25 مليون جنيه، العلمين الجديدة جارى تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها 12.6 مليون جنيه عام 2020/2021.