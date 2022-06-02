شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأحمر يكسو بورصات الخليج بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.26% خاسرًا 161.46 نقطة ليغلق عند مستوى 12605.01 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.469% خاسرًا 46.26 نقطة ليغلق عند مستوى 9826.09 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.26% خاسرًا 161.46 نقطة ليغلق عند مستوى 12605.01 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.15% خاسرًا 35.17 نقطة ليغلق عند مستوى 22844.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 178.9 مليون سهم بقيمة 6.6 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.05%، يليه قطاعي الرعاية الصحية والمرافق العامة بنسبة 1.68%، 1.67%، على التوالي، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.9%، ثم قطاعي الأدوية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.5%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والتأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع إدارة تطوير العقارات بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.28%.

وقفز 76 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 8.44%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 6.45%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.75%، وتراجع 120 سهمًا على رأسها سهم "معادن" بنسبة 4.68%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 4.65%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 4.65%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 703.1 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.56% خاسرًا 43.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7765.29 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.77% خاسرًا 66.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8589.53 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحًا 9.80 نقطة ليغلق عند مستوى 6080.08 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% خاسرًا 17.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6372.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 251.7 مليون سهم بقيمة 69.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.9 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها العقار بنسبة 0.78%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.41%، ثم قطاعي المواد الأساسية والصناعة بنسبة 0.18%، 0.15%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.11%، فيما ارتفعت قطاعات التأمين والسلع الاستهلاكية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.57%، 0.58%، 0.01%، على التوالي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.10% خاسرًا 1.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1906.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 451.1 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 36.75% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 18.5 بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.79%.

كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 3.8% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 5.76% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.64%.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.33% خاسرًا 11.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3396 نقطة، وبلغ حجم التداول 128.5 مليون سهم محققة ما قيمته 383.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5927 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.55%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.47%، ثم قطاعي النقل والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.56%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 1.12%.

وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 6.16%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 9.79%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 43.8 مليون ورقة بقيمة 111.6 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.469% خاسرًا 46.26 نقطة ليغلق عند مستوى 9826.09 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.865 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 194.6 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 11 ألف صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.52%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.84%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 1.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاعي التقديري للمستهلك، الطاقة بنسبة 0.07%، 0.05%، على التوالي.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 14.88%، ثم سهم " أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 14.73%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 13.12%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 3.72%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 357.2 مليون درهم.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.26% خاسرًا 33.03 نقطة ليغلق عند مستوى 12800.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 189.2 مليون سهم بقيمة 886.2 مليون ريال عبر تنفيذ 24.2 ألف صفقة، وتراجع 19 سهمًا، وارتفع 26 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وانخفضت 3 قطاعات على رأسها الصناعات بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.52%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.37%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%.