شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يبحث موضوعات الطاقة والربط الكهربائي مع وزير النفط العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة، في الرياض اليوم، بوزير النفط العراقي المهندس إحسان عبدالجبار إسماعيل والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك موضوعات الربط الكهربائي، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في هذه المجالات، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

كما ناقش الوزيران أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين البلدين لدعم استقرار السوق والمحافظة عليه، ودورهما الفاعل ضمن اتفاقية أوبك بلس.