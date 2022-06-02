شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تكافح لإنجاح مؤتمر cop27 فى ظل التغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكري وزير الخارجية إنه رغم التغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية إلا أن مصر تكافح لانجاح المؤتمر cop27 وهذا يعتمد على تعبير الأعضاء عن أفكارهم.

وأضاف سامح شكري خلال جلسة الطريق إلى مؤتمر المناخ (cop27): التحول إلى الاقتصاد الأخضر: بعد 6 سنوات من التفاوض الآن بات الأمر مناسبا لتنفيذ اتفاقية باريس وتوصيات اجتماع جلاسكو وغيرها من الاجتماعات .

وأشار إلى أن هناك الكثير من الجهود التي يجب أن نبذلها، مؤكدا أنه من الأساسي أن نشرك جميع أصحاب المصلحة بفاعلية، وأن نأخذ مبادئ وتقارير التخفيف والخفض للانبعاثات بأهمية بالغة.

وأكد شكرى ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز عمل المناخ الدولي، وخاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ وخفض الانبعاثات بجانب بحث الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.

وأشار إلى أن التمويل الحكومي أحد أكثر عوامل التمويل والدفع نحو الاقتصاد الأخضر إلا أنه ما زال هناك مشكلة في التمويل وهذا يعني أن كل يوم يمضي تزيد التكلفة فالدول النامية والأسواق الناشئة مازال لديها مشكلة في توفير احتياجات التمويل

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على التواصل بفاعلية مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ من دول وحكومات وقطاع خاص ومؤسسات مالية ومجتمع مدني ودوائر علمية وأكاديمية، حيث إن بناء الثقة بين مختلف الأطراف وتحقيق التفاهم المشترك من شأنه الإسهام في نجاح الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف بشرم الشيخ في الخروج بنتائج متوازنة تراعي شواغل مختلف الأطراف وتعزز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.