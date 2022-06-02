شكرا لقرائتكم خبر عن 85 مليون و 935 ألف جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر مايو الماضي 94 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 9306 طرد بوزن 1921 طن و283 كيلو جرام .

وتم الإفراج خلال شهر مايو 2022 عن 78 شهادة سحب جزئية بعدد 6930 طرد بوزن 1480 طـن و636 كيلو جرام .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو الماضى 12 مليون و 301 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 72 ألف جنيه .

وبلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو الماضي حوالى 70 مليون 227 ألف جنيه وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة 802 ألف جنيه .

وبلغ إجمالى الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة خلال نفس الفترة 399 ألف جنيه، ورسم الموارد المالية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية نحو 2 مليون و 107 ألف جنيها .

وخلال نفس الفترة بلغت قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى 5 مليون و 152 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو الماضى 85 مليون و935 ألف جنيه .