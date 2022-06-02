شكرا لقرائتكم خبر عن "سى آى كابيتال" ردًا على استحواذ بنك أبو ظبي الأول على حصة بنك مصر بالشركة: لا نعرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، بشأن استحواذ بنك أبو ظبي الأول على حصة بنك مصر بالشركة، إنه لم ينم إلى علم الإدارة التنفيذية بالشركة أي معلومات بخصوص هذا الموضوع.

وارتفع سهم شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بنسبة 13.68% ليصل إلى مستوى 4.230 جنيه.

وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إجمالي إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 763.47 مليون جنيه، مقابل إيرادات 559.61 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 171.72 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.28 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021، بنسبة نمو 5135% على أساس سنوي.