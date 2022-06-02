شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1015 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب قبل قليل 5 جنيهات وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1015 جنيها للجرام، وذلك بعد هبوط الأسعار في بعض جلسات التداول إلي ما دون ألف جنيها للجرام بتعاملات أمس الأربعاء، لكن السعر ارتد صعوداً مرة أخرى.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 870 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1015 جنيها.

عيار 24 يسجل 1160 جنيها.

الجنيه الذهب 8120 جنيها.

أسعار الذهب عالمياً

نزلت أسعار الذهب عالمياً بعد أن عوض ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية الدعم للمعدن النفيس من مخاوف ارتفاع التضخم وبدا أنه في طريقه لتسجيل انخفاض شهري للشهر الثاني على التوالي، وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1848.6 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش ونزل 2.5% خلال الشهر في أكبر تراجع له منذ سبتمبر، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1852.7 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات مما دفع الأسواق لخفض التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة مجدداً في يونيو حزيران ويوليو.

وأعلنت شعبة الذهب في وقت لاحق أن هناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.

وأضافت شعبة الذهب، أن الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر ويشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلي 1000 جنيها، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر، إذ بلغت خسائر الذهب 250 جنيها تقريبا خلال شهر