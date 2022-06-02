شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع سهم البنك التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، النساجون الشرقيون للسجاد، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تدني أحجام التداول.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 10049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1719 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 12331 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4056 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2602 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3629 نقطة.

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على شركة الحفر الوطنية قدره 10 آلاف جنيه، يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 27 والمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، منح شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، مهلة أسبوع من تاريخ اخطارها للدعوة لانعقاد الجمعية على ان تنعقد خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ الدعوة، وذلك في ضوء قيام الشركة بالدعوة للجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ 21/5/2022 وتأجيل انعقاد الاجتماع الأول للجمعية نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني للمساهمين وكذلك عدم انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة لانعقاد نظرا لاعتذار أغلبية أعضاء المجلس عن الحضور.

أعلنت شركتا مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، شراء الأولى عدد 7.72 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الثانية 5 آلاف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شرك المشروعات الصناعية والهندسية 400 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5468 سهم، 8 آلاف سهم، 5 آلاف سهم، 8703 سهم، 412.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 89.5 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، مبيعات بلغت 383.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 297.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 10.1 مليون جنيه مقارنة مع 4.1 مليون جنيه.

وحققت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، صافي خسائر بمقدار 7.2 مليون جنيه، كما حققت أرباح بمقدار 375.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 إلى 30 أبريل عام 2022.

في سياق منفصل قالت شركة ابن سينا فارما، إن مجلس الإدارة وافق على شراء أسهم خزينة بما لا يجاوز 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر، وذلك من خلال السوق المفتوح، لدعم سعر سهم الشركة في البورصة، وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة وأدائها المستقبلي.