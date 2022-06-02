شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 2-6-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 2-6-2022، ببداية التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار سعر 18.58 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع، أما سعر الريال السعودي سجل 4.95 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.78 للشراء، 19.92 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.58 جنيه للشراء، و18.64جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.78 للشراء، 19.92جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.16 جنيه للشراء، 23.37 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومسجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.95 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 58.40 جنيه للشراء، و60.90 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.