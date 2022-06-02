شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن فى مصر اليوم.. الكيلو للمستهلك بـ40 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة الجيزة التجارية، أن أسعار الدواجن في مصر تشهد اليوم الخميس2-6-2022 استقرارا ملحوظا في الأسواق بالتعاملات اليومية وذلك بعد تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، وبلغ سعر البيع تسليم أرض المزرعة ما بين 31 إلى 32 جنيها للكيلو الفراخ البيضاء.

وأضاف سامح السيد في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أن سعر البيع للمستهلك سعر تراوح بين 38 جنيها إلي 40 جنيها وقد تختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك مع عودة الاستقرار للسوق بعد انضباط الطلب وهدوء وتيرة قفزة أسعار الأعلاف بعد ارتفاع الدولار الأمريكي.

وفي ذات السياق تشهد أسعار البيض استقرار ملحوظ لتسجل 48.5 جنيها لكرتونة البيض الأبيض والبيض الأحمر 52.5 جنيه ويصل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيها مقابل مستويات 66 جنيها في شهر رمضان.

أسعار الدواجن والبيض تختلف من منطقة إلى أخري، وفق تكليف النقل بين المحافظات ومن بين المزارع إلى الأسواق، كما يضاف على الأسعار مكاسب التجار.