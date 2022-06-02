شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 30 إلى 50% فى بعض أصناف الخضار والفاكهة خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الخضروات والفاكهة على لسان حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة، تراجعات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% فى بعض أصناف الخضروات والفواكه خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن المعروض الوفير مع دخول فصل الصيف ساهم في خفض الأسعار بهذه الدرجة.

وبشأن الفواكه التي تراجعت، قال "النجيب"، "الأصناف الصيفية مثل المشمش هبطت من 25 إلى 10 جنيهات فقط في سوق التجزئة خلال أسبوعين، في حين تراجع سعر الخوخ من 15 إلى 8 جنيهات بسوق المستهلك، وتراجع الكنتلوب 15 و 18 إلى مستويات 6 الي 7 جنيهات والبطيخ من 70 و 80 جنيها إلى مستويات 30 و 40 جنيها"

وعن أسعار الخضروات التي تراجعت، أوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكه، أن البامية للمستهلك تسجل من 25 الي 30 جنيها مقابل مستويات 45 الي 50 قبل أسبوعين، ورق العنب تراجع إلى مستويات 20 جنيها مقابل 40 جنيها، والبتنجان كان يسجل مستويات 8 إلى 9 جنيهات الكيلو وحاليًا 3 كيلو بـ 10 جنيهات.

وأشار إلى أن من بين الأصناف التى تراجعت، سعر كيلو الخيار حاليا يصل سعره من 5 إلى 6 جنيهات فى الأسواق للمستهلك بينما كان يسجل 10 إلى 12 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكوسة للمستهلكين من 6 إلى 7 جنيهات مقابل سعر 14 و 15 جنيها، والفلفل الرومى متوسط سعره حاليا 9 جنيهات مقابل مستويات 15 جنيها.