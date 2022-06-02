شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار نمو التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية نموه في نيسان/أبريل مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا والتعافي الاقتصادي مما عزز الطلب على خدمات السفر والمواد الغذائية، وفقا لبيانات صدرت اليوم الخميس.

وبلغت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 5ر16 تريليون وون (2ر13 مليار دولار أمريكي) في أبريل ، بزيادة 9ر11% عن العام السابق ، وفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكورية ونقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وارتفعت المشتريات التي تتم من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المحمولة الأخرى بنسبة 7ر15% على أساس سنوي إلى 3ر12 تريليون وون. وشكل التسوق عبر الهاتف المحمول 6ر74% من القيمة الإجمالية للتسوق عبر الإنترنت.