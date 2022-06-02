شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء تكشف آخر تطورات سوق الحديد والأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية، استقرار أسعار الحديد والصلب والأسمنت فى السوق المصرى اليوم الخميس وفق أحدث الأرقام المعلنة من المصانع، وكذلك ثبات الأسعار في سوق التجزئة.

وسجل سعر حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع وسجل السويس للصلب 18070 جنيهًا، وحديد المصريين سجل 18070 جنيهًا، وسجل سعر الجيوشى للصلب 17900 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسجل حديد العشرى 18000 جنيهًا للطن، وسجل حديد المراكبى 18050 جنيهًا وسجل سعر مصر ستيل 18000 جنيهًا، وسجل منتج حديد الجارحى 17850 جنيهًا للطن.

وأعلنت شعبة مواد البناء، في وقت سابق، أن شركة العريش للأسمنت خفضت سعر طن الأسمنت قرابة 100 جنيه ليهبط طن الأسمنت من 1150 إلى 1050 جنيها تسليم أرض المصنع، مشيرا إلى سعر الطن يصل المستهلك بسعر يبدأ من 1150 إلى 1200 جنيه حسب مسافة النقل.

وتسجل مصانع الأسمنت سعر 1200 إلى 1250 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل المستهلك 1350 إلى 1400 جنيها، وقد تختلف الأسعار بحسب المحافظة وتكاليف النقل للمسافات البعيدة.