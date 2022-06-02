شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد أند بورز: موانئ الشرق الأوسط تحتل المراتب الأولى عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

‬ يُظهر مؤشر البنك الدولي ومعلومات الأسواق الصادرة عن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية عن أداء موانئ الحاويات أن موانئ الشرق الأوسط وشرق آسيا كانت الأفضل من حيث الاستجابة للنمو الكبير في حجم الأنشطة والتقلبات في الخدمات الناجمة عن تأثيرات جائحة كورونا العالمية.

1- احتلت الموانئ في الشرق الأوسط أربعة من المراكز الخمسة الأولى في الإصدار الثاني من مؤشر أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم.

2- تصدّر ميناء الملك عبد الله في المملكة العربية السعودية الترتيب في عام 2021.

3- جاءت الموانئ ، صلالة العمانى وميناء حمد في قطر وميناء خليفة في أبو ظبي، ضمن المراكز الخمسة الأولى، و احتل ميناء جدة الإسلامي في السعودية المركز الثامن.

4- تأتي 3 من أكبر الموانئ الصينية؛ هي شنغهاي (يانغشان) ونينغبو وجوانزو ، ضمن المراكز العشرة الأولى.

5- تراجع ميناء يوكوهاما في اليابان، الذي كان يُعد الميناء الأكثر كفاءة في العام الماضي، إلى المركز العاشر.

6- ما يربو على أربعة أخماس تجارة السلع العالمية من حيث الحجم يتم نقلها عن طريق البحر، ويتم شحن نحو 35% من إجمالي حجم الشحنات وأكثر من 60% من الشحنات ذات القيمة التجارية في حاويات.

7- احتل ميناء فيرجينيا المركز 23 على المؤشر، متصدراً بذلك قائمة موانئ أمريكا الشمالية، يليه ميناء ميامي (في المركز 29 على المؤشر) وميناء هاليفاكس في كندا (في المركز 29 على المؤشر).

8- ميناء طنجة في المغرب فيحتل المركز السادس، وهو أعلى تصنيف يحصل عليه ميناء في أوروبا وشمال أفريقيا.

9- يحتل ميناء قرطاجنة في كولومبو (في المركز 12 على المؤشر) صدارة الترتيب في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، في حين يُعد ميناء ماتادي في جمهورية الكونغو الديمقراطية (في المركز 171 على المؤشر) أفضل ميناء من حيث الأداء في أفريقيا جنوب الصحراء.