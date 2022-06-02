شكرا لقرائتكم خبر عن 211 مليون ريال قروضا عقارية للأفراد في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية صادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، أن إجمالي قروض الأفراد العقارية المقدمة من شركات التمويل العقاري بلغت 211 مليون ريال خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 304 ملايين ريال في مارس 2022.

وقالت النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»: إن إجمالي عدد العقود في أبريل بلغ 241 عقدا، مقابل 347 عقدا في مارس الماضي، بينما بلغت قروض الفلل نحو 112 مليون ريال، مقابل 155 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي قروض الشقق نحو 92 مليون ريال، مقابل 118 مليون ريال، فيما قدرت قروض الأراضي بنحو 6 ملايين في أبريل مقابل 32 مليون ريال خلال فترة المقارنة.

وذكرت النشرة أن إجمالي القروض العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 25.957 مليار ريال، مقارنة بـ 25.627 مليار ريال في الربع الرابع من 2021، مشيرة إلى أن القروض المقدمة للأفراد بلغت 22.159 مليار ريال، مقارنة بـ 22.1 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي قروض الشركات 3.797 مليار ريال، مقارنة بـ 3.626 مليار ريال.

وأشارت النشرة إلى أن إجمالي القروض المقدمة من شركات التمويل في الربع الأول من العام الحالي، بلغت 71.102 مليار ريال، مقابل 68.115 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2021، بينما بلغت القروض المقدمة للتمويل العقاري التجاري 4.475 مليار ريال، مقابل 4.305 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي تمويل المركبات 18.757 مليار ريال، مقابل 18.477 مليار ريال.

وقدرت النشرة تمويل البطاقات الائتمانية بنحو 883 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 795 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2021، مشيرة إلى أن قروض التمويل الشخصي بلغت 16.288 مليار ريال، مقارنة بـ 14.492 مليار ريال، بينما بلغت القروض الأخرى 8.538 مليار ريال، مقابل 8.843 مليار ريال في فترة المقارنة.