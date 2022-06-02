شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لأسعار الغاز المسال بالسوق الآسيوي الربع الأول 2022؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الأسعار الفورية في سـوق شـمال شرق آسيا ( مؤشـر شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية لمنطقة آسيا ) خلال يناير 2022 إلى 28.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة ، بنحو 38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال شهر ديسمبر 2021 ( تراجع بنسـبة 24 % ) وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الربع الأول 2022 .

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " اسـتمر منحنى التراجع ليصل المتوسط الشهري خلال فبراير 2022 إلى 26 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية .

وذكر التقرير ،الذى أعده المهندس وائل حامد خبير صناعات غازية بمنظمة "أوابك،أن الأسعار قفزت مجدداً على إثر الأزمة الروسـيـة الأوكرانية إلى 37.2 دولار / مليون وحـدة حرارية بريطانية خلال شـهر مارس ( ارتفاع بنسـبة 37 % ) ، أي أقل بنحو 4.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من سعر الغاز في أوروبا حسـب مؤشـر TTF ، وهو فارق كبير في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ تجارة الغاز الطبيعي عالمياً .