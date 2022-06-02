شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بواردات مصر من الجمبرى فى شهر واحد وتسجل 20 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من الجمبري ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الجمبري "روبيان وقريدس" نحو 20 مليون و322 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، ارتفاعا من 14 مليون و473 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 5 ملايين و849 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات الجمبري جاءت ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الغذائية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و9 ملايين دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل مليار و104 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 95 مليون و488 ألف دولار، وتضمنت تلك القائمة واردات مصر من زيت النخيل وبلغت قيمة وارداته نحو 114 مليونا و838 ألف دولار، بينما كانت 94 مليونا و601 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 20 مليونا و237 ألف دولار.

وتضمنت قائمة واردات السلع الغذائية أسماك الرنجة "كلوبيا هارنجس، كلوبيا بالاسي" وبلغت قيمتها نحو 16 ملايين و418 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 6 ملايين و186 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 10 ملايين و233 ألف دولار.