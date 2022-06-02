شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 1-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1-6-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661.216 مليار جنيه.

البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661.216 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 243.6 مليون ورقة مالية بقيمة 653 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.92%، والعرب على 5.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6 ملايين جنيه، 321.3 ألف جنيه، 114.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 104.7 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10083 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1717 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 12344 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2596 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 3605 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1179 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.50%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 1.131 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.50%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.60%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.381 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.81%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.350 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.34%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 10.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.60%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.462 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- ابن سينار فارما بسعر إغلاق 1.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.32%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.286 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.03%.