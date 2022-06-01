شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة لدعم الاستثمار الصناعي في تحلية المياه وتعزيز المحتوى المحلي والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف المذكرة إلى التعاون في عدد من المجالات منها: التعاون لدعم الاستثمار الصناعي في قطاع تحلية المياه وتقديم التدريب المتخصص من الأكاديمية السعودية للمياه لعدد من المهندسين ومنسوبي القطاع الصناعي، والمساهمة في مبادرة برنامج توطين حلول الصناعات المتقدمة، وتعزيز المحتوى المحلي وتعظيم الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة حسب اختصاص الطرفين، والمشاركة في تطوير سياسة البيانات المفتوحة للمؤسسة بالإضافة إلى مجالات أخرى تضمن تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين.
كما تسعى المذكرة إلى رفع التنسيق المشترك بين القطاعات الحكومية وبناء الشراكات الاستراتيجية؛ لتحقيق المصالح المشتركة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين كخيارين استراتيجيين؛ لتنويع الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات الصناعية والتعدينية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي المحلي والدولي وزيادة قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المُصنّعة في المملكة.