شكرا لقرائتكم خبر أكبر ناطحتي سحاب بالعالم في مشروع نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخطط السعودية لبناء أكبر ناطحتي سحاب في العالم في مشروع «نيوم»، بارتفاع يصل إلى 500 م وبامتداد أفقي لعشرات الأميال، بحسب وكالة «بلومبيرج».

وذكرت «بلومبرج» نقلا عن مصادر لها، أن الناطحتين ستضمان مساحات سكنية وتجارية ومكتبية، وستمتد من ساحل البحر الأحمر إلى الداخل، ويبلغ ارتفاعها حوالي 500 م (1640 قدما) تمتد أفقيا لعشرات الأميال.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة هي تحول من المفهوم الذي تم الإعلان عنه العام الماضي لبناء سلسلة من التطورات المرتبطة بقطارات تحت الأرض فائقة السرعة، إلى هيكل طويل مستمر.

ونقلت عن موظفي نيوم الحاليين والسابقين، إنه تم توجيه المصممين للعمل على نموذج أولي بطول نصف ميل.

وأضافت أنه إذا تم التنفيذ وفقا لهذا المخطط، فسيكون كل مبنى أكبر من أكبر المباني الحالية في العالم، والتي سيكون معظمها عبارة عن مصانع أو مراكز تسوق بدلا من مجتمعات سكنية.

وسبق الإعلان عن بناء «ذا لاين» والذي سيكون أول تطبيق لمفهوم المدن الخطية الخالية من السيارات وسيشكل العمود الفقري لنيوم. وقال نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ»نيوم» في مقابلة مع «بلومبيرج»، «إن مشروع «ذا لاين» يعتبر فكرة من خارج الصندوق، وما سيتم تقديمه عندما يكون جاهزا سينظر إليه على أنه إنجاز ثوري، رافضا التعليق على تفاصيل الخطة.

وأضاف النصر «إن المباني ستكون على ارتفاعات مختلفة بحيث تتكيف مع المناظر الطبيعية، مبينا أنه سيتم تحديد حجم المباني النهائي حسب الاعتبارات الهندسية والتضاريس.

بناء أكبر ناطحتي سحاب

