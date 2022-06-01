شكرا لقرائتكم خبر إلغاء غرامات مخالفة الأنظمة الضريبية 6 أشهر لتخفيف آثار كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ولمدة ستة أشهر، ابتداء من أمس الأربعاء 1 يونيو 2022 وحتى 30 نوفمبر 2022، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن الغرامات المشمولة بقرار الإعفاء، غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الالكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات التســـجيل في النظـــام الضريبي الـــذي كان يتوجب التســـجيل فيه بالنســـبة لغير المســـجلين الذين كان يتوجب عليهم التسجيل سابقا، وتقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها شريطة أن يتم تقديم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة المتاح عبر موقعها الالكتروني، والمتضمن شرحا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.

وأكدت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة، وغرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة المقرر في 30 نوفمبر 2022.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية نوفمبر من العام الحالي، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

وتأتي مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية امتدادا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.

مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية

المدة 6 أشهر

تبدأ 1 يونيو 2022 تنتهي 30 نوفمبر 2022

الغرامات المشمولة بالإعفاء:







غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية



غرامة التأخر في السداد



غرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية



غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة



غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق الفوترة الالكترونية والضريبة المضافة



شروط الاستفادة من المبادرة:





التســـجيل في النظـــام الضريبي لغير المســـجلين الذين كان يتوجب عليهم التسجيل سابقا



تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل



الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح



ســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا



شروط طلب التقسيط:





أن يتم تقديم الطلب ودراسته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء سريان المبادرة



سداد الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة



غرامات لا تشملها المبادرة: