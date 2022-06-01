شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ..«فرز الوحدات العقارية» يحقق نمواً بنسبة 76% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجَّل برنامج فرز الوحدات العقارية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الوحدات المفروزة خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة تجاوزت 76% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، وبزيادة تقدر بأكثر من 9 آلاف وحدة عقارية، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الأمتار المفروزة بنسبة بلغت أكثر من 70%، أي ما يقارب مليوني متر مربع مقارنة بعام 2021.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أنه يقوم على فرز (تقسيم) المباني أو المجمعات العقارية إلى عدة وحدات عقارية لتحديد كافة المعلومات عن الوحدة ونصابها من الأرض ومن مساحة المناطق المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وذلك لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتنظيمها في منصة إلكترونية موحدة تحفظ حقوق كافة المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.

كما يؤكد البرنامج على طالبي الخدمة، مراعاة آلية تقديم الطلبات، وتتمثل في إرفاق المتطلبات كاملةً، والتأكد من نسبة مساحة الوحدة في العقار، بالإضافة إلى إرفاق شهادة تسوية وضع أو مخطط معتمد من الأمانة، والتأكد من عدم وجود اختلاف في مساحات البناء، وتعديل الملاحظات في أسرع وقت، وإعادة إرسال الطلب وإدخاله في مساره الصحيح؛ يرفع وتيرة معالجة الطلبات ويسهل الإجراءات، ما ينعكس إيجاباً على البرنامج ومستفيديه.

وكان البرنامج أطلق في وقت سابق "الخدمة المميزة"، التي أسهمت في تقليص الفترة الزمنية للمكاتب الهندسية في تقديم طلبات الفرز، وتسريع إجراءات إدخال البيانات من قبلهم إلى 70%، من خلال محرك يحلل مخطط العقار حسب الرفوعات المساحية آلياً بدلاً من إدخالها بشكل يدوي.

يذكر أن برنامج فرز الوحدات العقارية يأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنظيم القطاع العقاري بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع وتسهيل إجراءات إصدار وثائق الملكية، للمساهمة في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030.