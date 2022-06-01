شكرا لقرائتكم خبر عن دون توفير.. التضخم يلتهم مرتبات ثلث الأمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أكثر من ثلث الأمريكيين الذين يكسبون ما لا يقل عن 250 ألف دولار إنهم يعيشون براتب الشهر بأكمله دون توفير، وينتظرون راتب الشهر الجديد، الأمر الذي يؤكد أن التضخم يلتهم قدرا أكبر من ميزانيات الأمريكيين في جميع مستويات الأجور.

ويخصص نحو 36% من العائلات الأمريكية التي تجني أربعة أضعاف متوسط الأجر الأمريكي تقريبا كل دخلها لنفقات المنزل، وفقا لدراسة أجراها موقع "بايمنت دوت كوم" وشركة "ليندينج كلاب كورب".

وقد أصبح معروفا بين جيل الألفية، الذين في منتصف العشريات وحتى أوائل الأربعينات: أكثر من نصف الأشخاص الأعلى أجرا في هذا الجيل يقولون إنه لا يتبقى لهم الكثير من المال بنهاية الشهر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن من يحصلون على 250 ألف دولار أو أكثر سنويا، يمثلون نسبة 5% الأعلى أجرا في الولايات المتحدة.

واعتبرت شركة "ليندينج كلاب" أن الحياة بمرتب الشهر حتى نهايته وانتظار مرتب الشهر المقبل لا يعني بالضرورة مواجهة مشكلات مادية، حيث رأت أنه يجب التمييز بين أولئك الذين يستطيعون دفع فواتيرهم بسهولة وبين الذين لا يستطيعون ذلك.