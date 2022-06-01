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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 4 شهادات اعتماد دولية حصل عليها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، من المنظمة الدولية للمعايير ISO، نتيجة استيفائه جميع اشتراطات الحصول على هذه الشهادات. ويعد منح المنظمة الدولية للمعايير «آيزو» شهادة الاعتماد الدولي للصندوق تتويجا لجهود الصندوق في تحقيق المعايير العالمية، وذلك نظير جهوده التطويرية المستمرة التي يقوم بها في تطوير وتحسين إجراءات العمل ورضا المستفيدين. والأربع شهادات تتوافق مع متطلبات آيزو، وهي ISO10001 :المتعلقة بقواعد سلوك المؤسسة في التعامل مع العميل، وISO10002 المتعلقة بنظام التعامل مع شكاوى العملاء، وISO10003 المتعلقة بتنظيم سير تسوية النزاعات مع العملاء خارج المؤسسة، وISO10004 المتعلقة بقياس وتحليل ومراقبة رضا العملاء. والأربع شهادات تتوافق مع متطلبات آيزو، وهي ISO10001 :المتعلقة بقواعد سلوك المؤسسة في التعامل مع العميل، وISO10002 المتعلقة بنظام التعامل مع شكاوى العملاء، وISO10003 المتعلقة بتنظيم سير تسوية النزاعات مع العملاء خارج المؤسسة، وISO10004 المتعلقة بقياس وتحليل ومراقبة رضا العملاء.

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