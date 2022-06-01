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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة الحبوب اختتمت البرنامج التوعوي حول الأمن السيبراني الذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

وتضمن البرنامج عددا من ورش العمل حول بناء وتعزيز الوعي والثقافة بالأمن السيبراني ورفع الحس الأمني لدى منسوبيها، واستعراض المسؤولية تجاه حماية الأصول المعلوماتية والتقنية، وإعداد الموظفين لمواجهة المخاطر السيبرانية والحد من آثارها.

ويأتي إقامة البرنامج في ظل اهتمام المؤسسة العامة للحبوب بتحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة، وحرصها على المعلومات والبيانات والأنظمة التقنية وضرورة حمايتها من التهديدات والمخاطر السيبرانية.