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وشهد اللقاء التعريف بأهم إنجازات الشركة وإسهاماتها في خدمة المجتمع، وعقد الأمانة الشراكات المجتمعية مع الشركات والقطاعات الأخرى، ضمن برامجها في مجال المسؤولية المجتمعية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفعيل الشراكات المجتمعية، ناقشه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء للبتروكيماويات «سبكيم» المهندس عبدالله السعدون في مقر الأمانة، حيث تطرقا إلى أوجه التعاون المشتركة بينهما في مجالات الخدمات والمبادرات المجتمعية والبلدية.وشهد اللقاء التعريف بأهم إنجازات الشركة وإسهاماتها في خدمة المجتمع، وعقد الأمانة الشراكات المجتمعية مع الشركات والقطاعات الأخرى، ضمن برامجها في مجال المسؤولية المجتمعية.

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