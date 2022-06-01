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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة أبها نظمت ورشة عمل بعنوان «صحح لاستدامة بيئتك»، بالتعاون مع مركز الالتزام البيئي، وبمشاركة عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وكبريات شركات قطاع الأعمال بعسير.

وخلال الورشة، دعا مركز الالتزام البيئي الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص للاستفادة من المهلة المرتبطة بتسليم الخطط التصحيحية والامتثال لما جاءت به اللوائح وتفادي التجاوزات البيئية، التي تنتهي في 1 يوليو 2022م.

واستعرضت الورشة، خطوات الحملة الموسعة التي شملت مناطق المملكة كافة، وذلك من خلال الورش المنعقدة في جميع الأجهزة الحكومية التي تتعلق أدوارها بترخيص الأنشطة الصناعية والتعدينية والسياحية والتنموية على اختلافها، والورش المنعقدة في الغرف التجارية، والزخم الإعلامي في وسائل الإعلام الرسمي وفي شبكات التواصل الاجتماعي.