مجموعة إيلاف وEXOتؤسسان شركة سياحية كبرى

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وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف الدكتور عادل عزت، عن اعتزازه بالمشروع المرتقب الذي سيسهم في دعم السياحة المحلية، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة العالم السياحية، ورفع حركة السياحة والزيارة للمملكة، فضلا عن رفع معدلات التوطين في قطاع السياحة تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 الطموحة.وأكد عزت أن EXO تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال التجارب السياحية الدولية. وأشار إلى أن الشركة الجديدة ستنفرد ببرامج سياحية للوجهات الرئيسية في المملكة؛ وفي مقدمتها: الرياض وجدة والعلا والباحة وأبها والأحساء وغيرها من مناطق المملكة، بهدف استقطاب السياح من مختلف دول العالم بشكل عام.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة EXO هامش كيث، أنه يتطلع لإطلاق EXO السعودية بالتعاون مع مجموعة إيلاف، بوصفها إحدى الشركات السعودية الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة، وأضاف «إننا على ثقة من أن الشركة التي سنؤسسها بالتعاون مع إيلاف ستسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للطرفين، بالاستفادة من الخبرات الكبيرة لمجموعة إيلاف في السوق السعودية، والقدرات العالمية لـEXO، لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم لزيارة المملكة.
ومتحمسون للغاية برؤية المملكة 2030 والوجهات التي تضمها المملكة، ونعتقد أن إيلاف هي الشريك المثالي لنا للعب دور مهم في تطور قطاع السياحة والسفر في المملكة».
ويأتي تأسيس شركة السياحة الجديدة ضمن جهود مجموعة إيلاف المستمرة لإثراء تجارب ضيوفها وعملائها من سكان وزوار المملكة، استنادا لخبراتها الطويلة ومعرفتها المتعمقة في سوق الضيافة والسياحة السعودي.
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