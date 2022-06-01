شكرا لقرائتكم خبر السعودية الأولى عالميا لمجتمع المعلومات 2022 في فئة الزراعة الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازا عالميا جديدا، يضاف لسلسلة الإنجازات التي حصدتها الوزارة هذا العام، بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022، وذلك في فئة الزراعة الرقمية والخدمات الالكترونية الرقمية المقدمة عبر بوابة «نما».

وأكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن فوز الوزارة بهذه الجائزة تأتي امتدادا لدعم القيادة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة للتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة من الوزارة، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجاء ذلك بعد تنافس الوزارة مع أكثر من 947 مشروعا، وبمشاركة ما يزيد عن 109 دول حول العالم، واجتياز 3 مراحل تقييم وتصويت، وصولا للتتويج النهائي بالجائزة، وذلك عن منظومة الخدمات الزراعية الرقمية بالوزارة ممثلة في بوابة «نما». وتعد الجائزة هي الثانية التي تحصدها الوزارة هذا العام، كما أنها تضاف إلى شهادتي تميز في فئات الحكومة الإلكترونية، والزراعة الرقمية والتطبيقات الالكترونية خلال الأربع سنوات الماضية.

وحققت الوزارة هذا الإنجاز بعد استيفاء المتطلبات والمعايير التقنية للجائزة، بالإضافة إلى تمكنها من المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، من خلال بناء المنصات والتكاملات الرقمية، واستخدام أحدث التقنيات في قطاع الزراعة، والمتمثل في بناء منظومة الخدمات الالكترونية الرقمية «نما»، والتكامل مع البوابة الجيومكانية، وخدمات السجل الزراعي؛ لتوفير خدمات الكترونية تكاملية وذكية ذات بيانات نوعية وتجربة مستفيد مبتكرة للمستفيدين.

وتسلم الجائزة ممثلا عن الوزارة مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي الدكتور عبدالحميد العليوي من أمين الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، وممثلي الدول الأعضاء بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بالعاصمة السويسرية جنيف.

جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022

